БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Бостанджиев след тежката загуба от ЦСКА: Първенството тепърва започва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на Левски изрази благодарността си към привържениците на "сините“ въпреки поражението с 0:3 във Вечното дерби

Атанас Бостанджиев след тежката загуба от ЦСКА: Първенството тепърва започва
Слушай новината

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев коментира поражението с 0:3 от ЦСКА в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. След края на срещата на Националния стадион „Васил Левски“ той запази оптимизъм за представянето на "сините“ до края на сезона.

Бостанджиев постави акцент върху подкрепата на привържениците, които застанаха зад отбора въпреки тежката загуба от големия съперник.

"Имаме най-хубавата публика и фенове. Това ни прави още по-горди, мотивирани и еманципирани. Първенството тепърва започва“, заяви Бостанджиев при напускането на стадиона.

След поражението Левски отстъпи лидерската позиция на ЦСКА. "Червените“ оглавиха класирането с 34 точки, докато "сините“ останаха втори с 32 пункта, но и с мач по-малко.

Свързани статии:

ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига
"Червените“ разгромиха големия си съперник с 3:0, нанесоха му първа...
Чете се за: 06:20 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #Теодор Иванов #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
5
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
5
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Български футбол

Кристиан Димитров: Паузата идва в добър момент за нас
Кристиан Димитров: Паузата идва в добър момент за нас
Хулио Веласкес: Не заслужавахме този резултат Хулио Веласкес: Не заслужавахме този резултат
Чете се за: 02:30 мин.
Маркус Гиздол: Това е само началото Маркус Гиздол: Това е само началото
Чете се за: 02:37 мин.
Даниел Боримиров напусна стадиона преди края на дербито: Отдавна не съм виждал толкова много грешки Даниел Боримиров напусна стадиона преди края на дербито: Отдавна не съм виждал толкова много грешки
Чете се за: 01:25 мин.
Теодор Иванов: Борихме се повече и закономерно спечелихме Теодор Иванов: Борихме се повече и закономерно спечелихме
Чете се за: 01:20 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби и превзе върха в Първа лига
Чете се за: 06:20 мин.

Водещи новини

Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко четирима загинали и 88 ранени
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ