Атанас Бостанджиев след тежката загуба от ЦСКА: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев коментира поражението с 0:3 от ЦСКА в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. След края на срещата на Националния стадион „Васил Левски“ той запази оптимизъм за представянето на "сините“ до края на сезона.

Бостанджиев постави акцент върху подкрепата на привържениците, които застанаха зад отбора въпреки тежката загуба от големия съперник.

"Имаме най-хубавата публика и фенове. Това ни прави още по-горди, мотивирани и еманципирани. Първенството тепърва започва“, заяви Бостанджиев при напускането на стадиона.

След поражението Левски отстъпи лидерската позиция на ЦСКА. "Червените“ оглавиха класирането с 34 точки, докато "сините“ останаха втори с 32 пункта, но и с мач по-малко.