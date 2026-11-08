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ЕК потвърди, че България е подкрепила общото изявление за Украйна в ООН

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На 23 септември 2026 г. в съвместно изявление относно Украйна, направено преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН, България беше посочена сред подкрепящите държави. Министерството на външните работи на България впоследствие потвърди, че страната се е присъединила към изявлението, а президентът Илияна Йотова заяви, че българските предложения за изменение на изявлението не са били приети.

1. Подписала ли е България или одобрявала ли е България по друг официален начин окончателното изявление в собствено качество и по какъв канал е била потвърдена подкрепата?

2. Преди да бъде направено изявлението, българските органи съобщили ли са за резерви или предложени изменения чрез официалните канали за координация на ЕС, включително чрез заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност или Делегацията на ЕС в ООН в Ню Йорк?

3. Ако това е така, за кои части е ставало дума, какви промени са били предложени и
как са били разгледани предложенията при изготвянето на окончателния текст?

Отговор от върховния представител/заместник-председател Калас от името на Европейската комисия. България се присъедини към изказването на върховния представител/заместник-председател пред медиите с участието на 27-те държави членки, Андрий Сибига, министър на външните работи на Украйна и други единомислещи партньори на 23 септември 2026 г. преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. В присъствието на представители на медиите върховният, представител/заместник-председател направи изявление от името на ЕС и неговите държави членки, както и на единомислещи партньори1. Въпросите относно допълнителните подробности във връзка с позициите, изразени от България по време на координирането на изявлението, следва да бъдат отправени към компетентните български органи.

#в ООН #Украйна #Европейската комисия #България

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