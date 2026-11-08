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Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

плодове и зеленчуци
Снимка: илюстративна
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Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата седмица на ноември, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,09 на сто до 2,415 пункта спрямо 2,389 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през тази седмица най-много поскъпват доматите - с 16,68 на сто до 2,35 евро за килограм, следвани от тиквичките, които са с 14,34 на сто нагоре и се търгуват по 1,26 евро за килограм. Червените чушки се предлагат с 14,33 на сто повече до 1,50 евро за килограм, а зелените чушки са с 13,85 на сто по-скъпи до 1,20 евро за килограм.

Ръст от 11,94 на сто има в цената на зелената салата, която се предлага по 0,75 евро за килограм. Краставиците поскъпват с 10,43 на сто до 1,80 евро за килограм, картофите - с 4,17 на сто до 0,65 евро за килограм, морковите - с 4,76 на сто до 0,66 евро за килограм. Зрелият кромид лук се търгува с 5,63 на сто повече - по 0,60 евро за килограм. От зеленчуците през седмицата поевтинява единствено зелето - с 11,86 на сто и се предлага по 0,55 евро за килограм.

При плодовете, гроздето е с 10,35 на сто нагоре до 1,45 евро на килограм. Бананите поскъпват с 1,67 на сто до 1,46 евро за килограм, ябълките са с 4,28 на сто нагоре до 1,12 евро за килограм. Поевтиняват лимоните - с 11,57 на сто до 1,33 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,17 на сто до 5,88 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" - с 0,02 на сто до 9,15 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е надолу с 2,12 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 2,16 на сто до 1,23 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,39 евро за брой, което е намаление в цената с 1,56 на сто. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,15 на сто до 3,52 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 4,04 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,73 на сто надолу до 1,63 евро за килограм, а на лещата - с 4,41 на сто до 1,95 евро за килограм, докато зрелият фасул поскъпва с 0,98 на сто до 2,06 евро за килограм. Захарта поскъпва с 2,54 на сто до 0,97 евро за килограм. Брашното тип 500 е надолу с 3,27 на сто до 0,65 евро за килограм. С 2,09 на сто поскъпва олиото и се търгува по 1,76 евро за литър.

#ДКСБТ #цени на плодове и зеленчуци #цени на основните хранителни продукти #цени на храните #новини в Метрото

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