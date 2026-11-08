Карлос Насар и победите, които надхвърлят границите на спорта

Има победи, които надхвърлят границите на спорта. Победи, които карат цяла нация да се гордее, да аплодира и да вярва, че няма невъзможни върхове. Българският феномен във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна на родна земя след поредния си триумф на световния подиум, четвърта световна титла, нови рекорди и още една златна страница в историята на българския спорт.

Той беше посрещнат като герой на летището в София. Насар заяви, че е успял да се пребори с трудностите и да постигне успеха не за себе си, а за България. По думите му постижението му е особено важно за възстановяване авторитета на българските щанги.

"Чувствам се прекрасно, имаше много вълнение преди състезанието, тъй като всички искаха титлата и трябваше да се пребора по някакъв начин въпреки трудностите през които преминах и след това естествено пък радостта беше огромна", заяви Насар.

"Истината е, защото не го правих за себе си, а за България. Заради това, може би, ако го правих за себе си, нямаше да успея да покажа такава воля, с която да се справя с всички тези трудности. За това и благодаря на всички хора, които са ме подкрепили", добави той.

Насар заяви, че усеща любовта на хората и е благодарен за това.

"Където и да съм, винаги го усещам това нещо. Честно казано, точно последните две седмици наистина се чувствах доста силен. Не слагах големи тежести, тъй като единственото нещо, което ми остана след всички тези проблеми, които имах, е да бъда свеж. Но пък усещах, че започва така да набирам сила и да събирам енергия. И усещах едно вътрешно удовлетворение през цялата подготовка там", каза той.

Насар посвети победата на своя покоен треньор Илиян Илиев.

"Той наистина е моят старт в живота. Той е човек, който ме е научил да вдигам 20 кг. И сме стигнали до супер големи тежести. Не трябва да се забравя това име, тъй като той е оставил една следа след себе си, която ще продължи още много дълго време да радва България. Тъй като моят личен успех не беше само гордостта на цяла България, беше и авторитетът на българските щанги. Тъй като заради трудните времена във вдигането на тежести, моите съотборници не успяха да се представят добре. В очите на другите държави мога да си представя как изглежда това нещо. Именно това мое състезание за това беше толкова важно, защото това беше авторитетът на българските щанги", обясни олимпийският шампион.

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