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Карлос Насар, Чавдар Атанасов, Алберт Попов и Тервел Замфиров в предаването "Арена спорт“

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Гледайте обзорното спортно предаване "Арена Спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.

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Тази неделя в обзорното спортно предаване на БНТ "Арена спорт" видяхте:

Ексклузивно интервю със световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Часове преди Вечното дерби между Левски и ЦСКА - гост в студиото ще бъде Чавдар Атанасов.

За бъдещето на Ботев Пловдив - разговор с новия изпълнителен директор на клуба Кристиан Райчев.

Ексклузивни интервюта с най-добрите ни представители в зимните спортове Алберт Попов и Тервел Замфиров преди първите им стартове през новия сезон.

Гледайте предаването във видеото!

#"Арена спорт"

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