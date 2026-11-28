Черно море се наложи с 4:2 над Ботев (Пловдив) в двубой от 16-ия кръг на Първа лига, игран при изключително тежки метеорологични условия във Варна. Силен дъжд, вятър и наводнен терен затрудниха двата отбора, но домакините се приспособиха по-добре към обстановката и стигнаха до убедителен аванс още преди почивката.

Варненци поведоха още в 19-ата секунда. След удар на Селсо Сидни, отразен от Даниел Наумов, Ертан Томбак се оказа на точното място и отблизо изпрати топката във вратата за 1:0.

В 12-ата минута Черно море удвои преднината си. Селсо Сидни получи топката отляво в наказателното поле и с мощен диагонален изстрел преодоля Наумов. Нападателят продължи да създава проблеми за защитата на гостите и в 18-ата минута бе близо до ново попадение, но ударът му премина на сантиметри от целта.

Ботев опита да отговори чрез Лукас Араужо и Мауро Родригес, но двата удара не намериха очертанията на вратата. В 41-вата минута Селсо Сидни отново показа точния си мерник, реализирайки директно от пряк свободен удар за 3:0.

Черно море започна по отличен начин и втората част. В 47-ата минута Берк Бейхан центрира отдясно, Георги Лазаров овладя топката с гърди и с прецизен удар от близка дистанция покачи на 4:0.

Ботев успя да намали изоставането си в 58-ата минута, когато Асен Чандъров реализира дузпа. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за нарушение на Живко Атанасов срещу Мауро Родригес.

В 71-вата минута пловдивчани получиха втора възможност от бялата точка. Този път съдията посочи дузпата за нарушение на Георги Лазаров срещу Никола Солдо, а Чандъров отново бе безгрешен и оформи крайното 2:4.

В добавеното време Алберто Салидо имаше възможност да направи заключителните минути по-напрегнати, но ударът му премина малко над напречната греда.

С победата Черно море събра 17 точки, докато Ботев (Пловдив) остава с 24 пункта.