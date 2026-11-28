Душан Косич смята, че Локомотив Пловдив не трябва да се намира на дъното в класирането при четвъртия успех в Първа лига. „Смърфовете“ надвиха Спартак Варна с 1:0 на стадион „Христо Бонев“. Старши треньорът на „черно-белите“ говори, че имат доста проблеми, свързани с контузии.

"Беше тежък мач. Дисциплинирано първо полувреме и от двата отбора. Спартак е добър отбор, не беше лесен мач за нас. Страдахме в някои моменти през първата част, но през втората се представихме по-добре и отбелязахме гол. Имаме доста проблеми с контузии. Не е лесен период за нас, но футболистите ми заслужиха този успех и се гордея с тях", започна той.

"Смятам, че нашият отбор не трябва да е на дъното в класирането, но има обстоятелства, които не можем да контролираме. Точно затова казвам, че футболистите работят сякаш всичко е наред и моето желание е ние да вършим своята работа, както трябва. Нямаме много точки и се намираме в опасна зона, така че победи като тази днес ни дават допълнителна мотивация и енергия да работим. Предстоят ни още два мача до края на календарната година. Надявам се и в тях да се представим добре", сподели Косич.