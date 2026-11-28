Мачът между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг в Първа лига беше отложен. Причина за това е обилният снеговалеж над Северозападна България.

Теренът на стадион "Христо Ботев" беше заснежен и главният съдия Денислав Сталев в присъствието на длъжностни лица и капитаните на двата отбора взе решение за евентуално провеждане на срещата след 24 часа, въпреки опитите на домакините да почистят тревната настилка.

Двубоят между Ботев Враца и Лудогорец трябваше да започне днес в 15:15 часа.