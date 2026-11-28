Дани Моралес смята, че Спартак Варна не е бил по-слабият отбор при седмата загуба в Първа лига. „Соколите“ допуснаха минимално поражение срещу Локомотив Пловдив с 0:1 на стадион „Христо Бонев“. Наставникът на варненци смята, че мачът е бил равностоен.

„Един доста равностоен мач. Мисля, че нашият отбор показа някои по-добри неща от предния мач с Черно море, но не беше достатъчно. Създадохме някои ситуации, но в началото на второто полувреме при една ситуация, която знаем, че те са добри в това, не си комуникирахме и оттам ни вкараха гол. Тежък терен, но има ситуации, които не успяваме да завършим, както трябва. Не мога да кажа, че бяхме по-слабият отбор. Мисля, че дори в някои неща ние бяхме по-добре на терена, но накрая загубихме", обясни след срещата наставникът на "соколите" и обърна внимание на работата си начело на отбора.

„Това е един процес, който е дълъг и труден. Трябва да създадем начин, по който бързо да се изкарат резултати, защото ние го можем. Имаме потенциал за това, но трябва да покажем на терена. Този отбор е показал и преди мен, че може. Няма да спрем да работим в тази посока. Ще коригираме доста неща, които ни куцат в последната третина. В следващите два мача трябва да направим най-доброто. Дано имаме малко повече компетентност, за да завършим по-добре ситуациите и да стигнем до трите точки“, допълни той.