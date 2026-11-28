Локомотив Пловдив постигна четвърти успех в Първа лига. Момчетата на Душан Косич надвиха Спартак Варна с 1:0 в мач от 16-ия кръг.

На стадион "Христо Бонев" точен за „черно-белите“ бе Парвиз Умарбаев, който отбеляза победния гол от дузпа през второто полувреме. „Соколите“ пък доиграха двубоя с човек по-малко, тъй като през втората част бе изгонен Деян Лозев за втори жълт картон. Мачът се изигра пред непрестанен дъжд.

Така пловдивчани се намират на деветото място във временното класиране с 16 точки, а варненци заемат седмата позиция със 17. На 6 декември (петък) Локомотив ще приеме Левски. От своя страна Спартак ще бъде домакин на Ботев Пловдив в същия ден.

В 12-ата минута гостите от Варна отправиха единствения точен удар в рамките на първото полувреме. Чидера Окох се извиси в наказателното поле, за да засече с глава центриране отляво, но право в ръцете на Боян Милосавлевич.

До края на първите 45 минути последваха няколко статични положения пред вратата на Локомотив, при които обаче „соколите“ не успяха да стигнат до завършващо изпълнение.

Пет минути след началото на второто полувреме Далил Али бе съборен от Димо Кръстев в наказателното поле на Спартак (Варна) и домакините изразиха претенции за дузпа. Първоначално главният съдия Любослав Любомиров остави играта да продължи, но впоследствие бе извикан да преразгледа ситуацията с помощта на системата за видеоарбитраж и отсъди наказателен удар. Капитанът Парвиз Умарбаев се зае с изпълнението от бялата точка и не сбърка, за да даде преднина на „черно-белите“.

В 72-ата минута Боян Милосавлевич показа своя рефлекс и спаси коварен изстрел на Борис Иванов от далечно разстояние. Три минути по-късно пък защитникът имаше ключова намеса в отбрана, след като Крист Лонгвил се откъсна на скорост отляво зад защитата на „соколите“, изпревари излезлия напред Педро Рибейро и комбинира с Жулиен Лами. Борис Иванов обаче се хвърли на шпагат пред него и блокира изстрела му към вратата, за да предотврати сигурен гол.

Малко след това гостите останаха с човек по-малко на терена, след като капитанът на варненци Деян Лозев препъна Крист Лонгвил в гръб и напълно заслужено получи втори жълт и съответно червен картон. Веднага след изпълнението на последвалия фаул „железничарите“ вкараха втори гол чрез Жулиан Лами, но попадението бе отменено заради засада на французина.

До края играчите на Душан Косич задърбаха минималния си аванс и записаха четвъртата си победа от началото на сезона.