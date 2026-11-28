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Първа лига: Локомотив Пловдив - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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13:50, 28.11.2026
Спорт
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Снимка: startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Локомотив Пловдив
#ПФК Спартак Варна
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