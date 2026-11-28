Организираните привърженици на Левски публикуваха позиция, че ще преустановят посещението на мачове на шампионите, защото не получават възможности за диалог с ръководството на клуба.

"Привържениците на Левски са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна. Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици. Докато тази необходимост не бъде осъзната и за да се случи това възможно най-бързо, ние преустановяваме посещението на футболни срещи. Винаги сме били до Левски, когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали Левски е до нас, когато ние имаме нужда от него", се казва в декларацията на организираните фенове на "сините" във Фейсбук.

В четвъртък, в двубой от основната фаза в Лига Европа, Левски загуби с 0:1 като гост на Олимпик Марсилия, а двубоят беше белязан от ексцесии. Привърженици на домакините нападнаха група българи, настанени на трибуната "Жан-Буен", извън сектора за гостуващата агитка, в който бяха събрани около 500 фенове на Левски.