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Чавдар Атанасов: Няма фаворит в дербито, ще победи по-мотивираният отбор

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Чете се за: 05:12 мин.
Български футбол
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Бившият футболист на ЦСКА и Левски гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ и коментира случващото се в българския футбол.

Чавдар Атанасов
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Часове преди Вечното дерби, бившият футболист на ЦСКА и Левски Чавдар Атанасов гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той сподели очакванията за футболен мач №1 в България, който ще бъде и с допълнителен залог – първото място във временното класиране. Преди да говори за футбол обаче, Атанасов сподели мнението си за Карлос Насар, който преди дни отвя конкуренцията на световното първенство по вдигане на тежести в Китай.

„Всички българи, които наблюдават Насар, просто настръхват и за мен Насар е национално богатство, вдъхновител и пример не само за младите, но и за целия български народ. Имаме нужда от такива вдъхновители. За мен звездите се раждат. Той е израснал в бедно семейство, от малък се е борил сам с живота и може би му е било предопределено да бъде човекът, който да постигне такива успехи. Можем само да се радваме, че имаме такива българи“, каза Атанасов.

След това обърна подобаващо внимание на предстоящия суперсблъсък в родния футбол между „сини“ и „червени“.

„Последните години и двата отбора не се намираха в добра форма, изоставаха от Лудогорец. Дербитата също имаха заряд, но като че ли тази година вече виждаме, с присъствието в Европа, показват че вече Дербито ще има по-голяма заряд, което е хубаво за българския футбол като цяло“, каза Атанасов.

Бившият полузащитник сподели и дали според него има фаворит в дербито.

„Като клише е, че никога няма фаворит в дербито, но наистина е така. В дербито, по-добрият, по-предният в класирането не винаги побеждава. Всичко е въпрос на мобилизация и себераздаване на футболистите в самата среща. В дербито излизаш и хвърляш всичко от себе си. Сега и двата отбора са в добра форма и се надявам да стане хубав мач за зрителите“, категоричен бе Атанасов.

Той каза и как, според него, би се отразила една загуба в дербито.

„Със сигурност настроението след загуба не е приятно, седмицата след мача минава по-тягостно. Хубавото е, че мачовете вървят един след друг и всичко се забравя. Една загуба в дербито не мисля, че ще бъде фатална за крайното класиране“, категоричен е Атанасов.

Бившият футболист коментира представянето на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири този сезон.

„Когато играеш на няколко фронта трябва да имаш дълга резервна скамейка, което го виждам в Левски. Имат доста равностойни футболисти. Там дори и да се контузи някой има кой да го замести. Докато при ЦСКА … треньорът им е от скоро. Там, според мен, тепърва трябва да си напаснат на методите на работа, виждам, че в доста мачове пуска различни футболисти на различни постове. Търси оптималния вариант. За мен ЦСКА игрово и тактически са малко по-назад от Левски. Може би му трябва още малко време на треньора“, добави Атанасов.

Той е категоричен, че двата отбора се познават добре и не очаква да се изненадат тактически.

„Доста добре са се разучили и двата отбора, познават се, ясни са им тактиките, които използват. Не мисля, че с нещо могат да се изненадат. Ще победи този, който е по-мотивиран, който се хвърли по-здраво в мача. Мисля, че няма изявен фаворит за титлата тази година. Да не подценяваме Лудогорец и ЦСКА 1948, които също имат добри отбори. Тази година ще бъде още по-интересно първенството, което е само плюс за феновете и българския футбол като цяло“, каза бившият халф.

Чавдар Атанасов е категоричен, че новият стадион на ЦСКА ще донесе допълнително самочувствие на играчите.

„Това е нещо, което милиони фенове на ЦСКА чакат от дълги години. Ще даде допълнителен импулс на отбора и на цялата „червена“ общественост. Надявам се доста скоро и Левски също да направят такъв стадион-красавец и нашите отбори вече да придобият и самочувствие в Европа, да домакинстват на красиви стадиони“, анализира Атанасов.

Цялото интервю вижте във видеото!

#Чавдар Атанасов #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА София #Арена спорт

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