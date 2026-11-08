Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести

Карлос Насар смята, че продължилите през последната година проблеми във федерацията ни по вдигане на тежести са оказали влияние върху цялостното представяне на българските състезатели на световното първенство в Китай.

Четирикратният световен шампион коментира ситуацията в родните щанги в специално интервю за БНТ.

"Моето състезание сега в момента не беше само моят личен успех, не беше само и гордостта на цяла България, беше и авторитетът на българските щанги, тъй като заради трудните времена във вдигането на тежести, видяхме моите съотборници не успяха да се представят добре и в очите на другите държави могат да си представят как изглежда това нещо", заяви Насар.

"И именно моето състезание за това беше толкова важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести", каза още той.

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