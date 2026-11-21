Карлос Насар продължава да демонстрира впечатляваща форма. Българският състезател по вдигане на тежести изравни собствения си световен рекорд в изхвърлянето, след като преодоля 185 килограма по време на двубой от германската Бундеслига.

Насар се състезава за Мутерщадт, който се изправи срещу Грюнщадт. Българинът беше безгрешен в първото движение, като направи три успешни опита на 175, 180 и 185 килограма.

Постижението идва само седмица след поредното силно представяне на Насар. На мемориалния турнир в памет на олимпийския шампион Милен Добрев в Пловдив той успя да изхвърли 190 килограма, с което отново показа отличната си подготовка.

Българският шампион получи сериозна подкрепа и в Германия. Залата в Мутерщадт беше препълнена със зрители, сред които имаше и много българи, дошли да наблюдават изявата му.

Сред присъстващите беше и легендата на германския футбол Ханс-Петер Бригел, европейски шампион и двукратен сребърен медалист от световни първенства.

Насар е в Германия заедно с екипа си, в който са Николай Жейнов и Людмил Гачев.

Българинът ще участва в още един кръг от германската Бундеслига в началото на декември. След това му предстои участие в първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.