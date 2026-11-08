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Тервел Замфиров: Мечтая да се състезавам заедно със сестра ми на Олимпиадата през 2030 година

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Чете се за: 06:15 мин.
Сноуборд
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Бронзовият медалист от Милано/Кортина 2026 говори за възстановяването на Малена Замфирова, подготовката си за новия сезон и надеждата двамата да представят България в смесената отборна надпревара във Френските Алпи

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Бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров вече гледа към следващите предизвикателства в кариерата си. След като сложи край на 20-годишното чакане на България за отличие от Зимни олимпийски игри, 21-годишният сноубордист е решен да продължи развитието си, без да се връща към постигнатото в Милано/Кортина 2026.

В интервю за предаването "Арена спорт“ по БНТ Замфиров разказа за подготовката си за новия сезон, уроците от олимпийските игри и философията, която му помага да поддържа високо ниво.

"Подготовката премина добре, по план. Не съм срещнал проблеми. Нашата подготовка е малко алтернативна и се различава от тази на много други зимни спортисти, защото през летния сезон се занимаваме основно с други спортове. Развиваме предимно нервната си система, правим по-малко физически упражнения и започваме тренировките на сняг по-късно в сравнение с останалите състезатели за Световната купа“, обясни Замфиров.

Българинът подчерта, че няма намерение да променя методите, които вече са доказали своята ефективност.

"Правихме всичко, което правим всяка година. Доволни сме от резултатите и засега продължаваме по същата система“, допълни той.

Въпреки историческия успех на олимпийските игри Замфиров не възнамерява да разчита единствено на вдъхновението от спечеления медал. Според него дисциплината е много по-важна за дългосрочното развитие на един спортист.

"Това, което имах да науча от олимпиадата, го научих. Медалът дава самочувствие и увереност, че можеш да се справиш с предизвикателствата. Но аз не обичам да гледам назад. Не разчитам основно на мотивация, а на дисциплина, защото мотивацията е временна“, заяви сноубордистът.

Замфиров сподели и своята философия за професионалния спорт, в която отделните успехи са само част от много по-дълъг процес.

"Обичам да казвам, че спортистите нямат цел, те имат път. Моята задача е да вървя максимално дълго по този път. Всяко състезание е една крепост, която трябва да превземеш, възможност да свериш часовника си и да видиш къде се намираш спрямо останалите. Не искам да имам крайна дестинация, защото, ако я достигнеш, може да се почувстваш така, сякаш вече няма накъде да продължиш“, обясни той.

Бронзовият медалист вижда възможност за дълга кариера в сноуборда, като посочи, че възрастта не е задължително ограничение за успехите на най-високо ниво.

"Олимпийският шампион от последните игри е на 40 години, а аз съм на 21. Това ми дава огромен хоризонт, стига да съм жив и здрав. Трябва да съхранявам здравето си, да тренирам и да се състезавам разумно, за да продължа да го правя на най-високо ниво“, каза Замфиров.

Освен спортните успехи последната година донесе и сериозни лични изпитания за българина, свързани с инцидента със сестра му Малена Замфирова. Тервел призна, че преживяното го е направило по-зрял, но изрази надежда, че двамата скоро отново ще могат да тренират заедно.

"Смятам, че последната година беше година на изпитание за мен. Може би съм станал по-зрял. Беше интересна година и съм доволен от начина, по който протече, като изключим, разбира се, случая със сестра ми. Вярвам и се надявам, че тя ще се оправи, че всичко ще бъде наред и отново ще караме заедно“, сподели олимпийският медалист.

Предстои тренировъчен лагер в Австрия, на който Малена трябва да направи първите си спускания на сняг след възстановяването си. Според брат ѝ именно тогава ще може да се направи по-реалистична оценка на физическото ѝ състояние.

"Тя се представя изключително добре на физическите тестове по време на тренировките на сухо. Но докато не я видим в естествената ѝ среда, докато не усети вибрациите от борда, снега и неравностите по терена, няма как да кажем как ще се чувства. Сноубордът е специфично натоварване“, обясни Замфиров.

Голямата мечта на Тервел и Малена е свързана със Зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година. Двамата се надяват да представят България заедно в смесената отборна надпревара, която има особено значение за бронзовия медалист.

"В отборната дисциплина ще имаме възможност да представяме не просто себе си и България, а самата България. В индивидуалните състезания пише Тервел Замфиров от България, докато в отборното пише направо България. Смисълът на олимпийските игри е да представяш нацията си и да ѝ носиш гордост“, подчерта той.

За Замфиров възможността да се състезава редом със сестра си би направила евентуалното участие още по-значимо.

"Ние, спортистите, сме посланици на държавата и приемаме това много лично. Шансът да се състезавам заедно със сестра си го прави още по-специално. Надявам се тя да се възстанови напълно. Следващата Олимпиада е далече, но вече сме започнали стъпките към нея. Вървим по пътя си и ставаме по-добри всеки ден“, завърши Тервел Замфиров.

Вижте интервюто във видеото!

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#"Арена спорт" #Тервел Замфиров

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