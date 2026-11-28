Италианецът Марко Бедзеки с Априля водеше от старта до финала, за да спечели спринта в Гран при на Валенсия от шампионата по мотоциклетизъм MotoGP, докато световният шампион в "кралския клас" Марк Маркес завърши без точки, след като беше наказан за смяна на мотори преди началото на надпреварата, когато неговото Дукати се запали.

Бедзеки финишира пред съотборника си Хорхе Мартин, а Енеа Бастианини се класира на трета позиция, за да осигури един от малкото подиуми за KTM Тех3, едва втори в спринтове през този сезон.

Оттеглящият се от спорта Маркес беше принуден да слезе от своето Дукати преди старта на последния спринт в MotoGP в кариерата си, след като мотоциклетът му се запали. Няколко състезатели веднага сигнализираха за прекратяване на старта, докато Маркес трябваше да избута димящия си мотор напред и да го остави. Докато отиваше към боксовете, стюардите обявиха, че испанецът може да се завърне на стартовата решетка с резервния си мотор, но след изтърпяна санкция.

Решението предизвика освирквания от домакинските фенове на пистата "Рикардо Тормо", а спринтът беше намален от 13 обиколки на 12.

При рестарта Бедзеки поведе в първия завой, докато съотборникът му Мартин се изкачи от пето на второ място, сваляйки Маркес на трето.

Докато Марко Бедзеки увеличаваше преднината си на над две секунди до четвъртата обиколка, Мартин и Маркес си размениха втората позиция, като състезателят на Дукати пое по-големи рискове от обикновено, опитвайки се да преодолее наказанието си. То свали Маркес на осмо място, издигайки Бастианини на трето, докато втората санкция изпрати шампиона едва на 14-та позиция.

С точки, присъждани само на първите девет финиширали в спринтовете, Марк Маркес пресече финалната линия едва на 13-то място.

По време на квалификацията Марко Бедзеки подобри най-бързата обиколка в историята на пистата във Валенсия на 1:27.844 минути.