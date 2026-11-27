Световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще прекрати състезателната си кариера след края на Гран при на Валенсия. Само преди седмица той спечели осмата си титла в Кралския клас и десета във всички категории.

"Благодаря на всички, които бяха част от моето приключение. Надявам се да сте му се насладили толкова, колкото и аз. Това ще бъде моето последно състезание в MotoGP. Заедно написахме история", заяви Маркес във видеосъобщение, записано в гаража на Дукати във Валенсия.

Маркес спечели шест титли с Хонда, преди да премине в италианския конструктор. Двете страни подписаха нов договор през юни, като към момента очакванията са той да го завърши в различна роля.