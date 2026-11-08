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Марко Бецеки спечели Гран при на Катар, Марк Маркес не успя да си осигури предсрочно титлата в MotoGP

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Спорт
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Италианецът с Априля триумфира на пистата "Лусаил“, а пилотът на Дукати завърши втори и запази преднина от 60 точки в генералното класиране

Марко Бецеки спечели Гран при на Катар, Марк Маркес не успя да си осигури предсрочно титлата в MotoGP
Снимка: AP Photo
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Марко Бецеки с Априля спечели Гран при на Катар в клас MotoGP от Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Италианецът водеше от старта до финала на пистата „Лусаил“, докато Марк Маркес с Дукати завърши втори и не успя да си осигури предсрочно световната титла.

Испанецът пресече финалната линия на 3.083 секунди зад победителя. За да стане шампион още в Катар, Маркес се нуждаеше от победа и класиране на основния си конкурент Хорхе Мартин извън зоната на точките.

Мартин обаче завърши седми при завръщането си след контузия и запази математическите си шансове за титлата. Така Маркес ще започне предпоследния кръг за сезона в Португалия с аванс от 60 точки пред своя съперник, докато Бецеки изостава с още 14 пункта.

Третото място в Катар зае Раул Фернандес от Тракхаус, който финишира на шест десети от секундата зад Маркес. Неговият съотборник Ай Огура се нареди четвърти.

Педро Акоста също беше сред претендентите за подиума в началото на състезанието, но проблеми с гумите го оставиха на шестата позиция.

В клас Moto2 победата спечели Даниел Олгадо с КФМОТО, който изпревари Иван Ортола с 2.265 секунди. Трети завърши Алекс Ескриг, само на две стотни зад Ортола.

Лидерът в генералното класиране Мануел Гонсалес финишира шести и запази преднина от 13.5 точки пред Исан Гевара, който не успя да завърши състезанието.

В Moto3 Давид Алманса с Дайнаволт стигна до победата с аванс от 2.516 секунди пред Адриан Фернандес от Леопард Рейсинг. Трети се нареди световният шампион Максимо Килес.

С успеха си Алманса увеличи преднината си пред Алваро Карпе на 37 точки в битката за второто място в крайното класиране на най-ниския клас.

#Moto GP 2026 #Марко Бецеки #Марк Маркес

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