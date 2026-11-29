Раул Фернандес триумфира в последния старт за сезона в MotoGP. Испанският пилот на Суперфейл Трекхаус спечели Гран при на Валенсия, 22-ри кръг от шампионата, като изпревари сънародника си Марк Маркес. Трети на пистата „Рикардо Тормо“ завърши Педро Акоста.

Фернандес измина 27-те обиколки за 40:46.900 минути и пресече финалната линия с преднина от 2.2 секунди пред Маркес. Надпреварата във Валенсия беше особено емоционална за осемкратния шампион в кралския клас, който получи специална каска на Дукати в червено, черно и златно. В кариерата си испанецът има общо 10 световни титли в мотоциклетните спортове.

В генералното класиране за 2026 година Маркес завършва на първо място с 459 точки. Втори е италианецът Марко Бедзеки от Априля с 419, а третата позиция заема друг представител на испанския мотоциклетизъм – Хорхе Мартин, също от Априля, с 416 пункта.

В клас Moto2 шампион стана испанецът Мануел Гонсалес с 302.5 точки. Той си осигури титлата с третото място във Валенсия, въпреки че основният му конкурент Иван Гевара финишира втори. Разликата между двамата в крайното класиране е само половин точка – Гевара събра 302.

Шампионът в клас Moto3 беше определен още преди последния кръг. Титлата е за испанеца Максимо Килес, който завърши трети в състезанието във Валенсия.