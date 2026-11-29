Виктор Антов е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти "Аз съм".

13-годишният пилот започва да се състезава от ранна детска възраст.

"Баща ми се занимаваше с този спорт. Спечелих двете академии и ми купиха картинг. Всяка събота и неделя дядо ми ме водеше на двоен картинг. Трябва да бъда концентриран през цялото време и да пия много вода. Като се качиш за първи път е леко страшно, защото вдигаш над 90 км/ч, но се свиква", споделя младият талант.

Тинейджърът осъзнава, че развитието в този спорт изисква сериозни финансови средства, но това не го спира да следва целите си.

"Догодина ще премина в по-големия клас. С още няколко момчета и бащи правим академия за електрически картове. Направихме и академия за деца на моята възраст. Нашата държава е на ниво и има деца. Спортът не е евтин, но се опитваме да намерим ресурси. Финансира ме изцяло моето семейство, защото нямам спонсори", допълни Антов.

Успехите на най-добрия български пилот Никола Цолов служат за мотивация на Антов и подрастващото поколение.

"Познавам се с Никола Цолов. Това, което той прави е мечта на всяко дете. През 2024 г. му разказа, че се занимавам с картинг и той ми каза да не се отказвам. Няма да забравя думите му. Когато ми е било трудно се сещам за тях. Моята мечта е да се занимавам с коли и да стигна до Формула 1. Познати на баща ми и дядо ми ме сравняват с Никола Цолов", добави състезателят.

Вижте епизода във видеото.

Всички предавания от поредицата ще откриете в YouTube канала на БНТ!

