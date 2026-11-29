Инцидент в морето. Танкерът "Кайрос" заседна край Созопол, след като скъса котва. На борда му има двама души – китайски граждани. В района морето е бурно, а вятърът изключително силен. Каква е ситуацията към този момент - включваме Давид Сукнаров.

По светло може да видите мащаба на плавателния съд. Той е буквално до брега. Заседнал е в скалите. Какви действия ще бъдат предприети ще стане ясно след среща на министъра на транспорта, областната управа на Бургас и местната власт.

Веселин Анестиев, зам.-областен управител на Бургас: "Доколкото ни е известно, това е на база само документация, има незначително количество гориво на кораба. На този етап не сме констатирали разлив на гориво и смазочни материали, което е най-добрият вариант. А има ли опасност предвид на това, че той е заседнал в скали? Ами мисля, че няма. Той е заседнал корабът вече и няма как да се предвижва наляво-надясно или накъдето да иде, за да се получи някаква пробойна."

Няма опасност за жителите на Созопол, обяви кметът на града:

Тихомир Янакиев, кмет на Созопол: "Това, което има като информация, а и визуално, е че няма пряка опасност за жителите на Созопол, за нас, всъщност, гражданите. Но, както виждате, самата ситуация е необичайна. Времето е изключително лошо и трябва да се изчака да се види след всява взема паника към настоящия момент. Това, което се вижда, че корабът е трябвало да се седна на скалите. Не виждаме някакви, пак казвам, визуално драматични промени по корпуса, които да предполагат разцепване, разпадане или каквото било. Така че на този етап, това е ситуацията."

Има контакт с двамата китайски граждани, които са на борда на кораба. Те са в добро състояние: