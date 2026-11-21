Марк Маркес пропусна възможността да си осигури предсрочно световната титла в MotoGP, след като падна по време на спринтовото състезание за Гран При на Португалия. Надпреварата на пистата „Алгарве“ в Портимао беше спечелена от италианеца Марко Бедзеки с Априля.

Пилотът на Дукати беше на по-малко от две обиколки от спечелването на осмата си световна титла в кралския клас, но загуби контрол над мотоциклета си в 11-ата обиколка и отпадна от състезанието.

За да триумфира още в събота, Маркес трябваше да увеличи преднината си пред основния претендент за титлата Хорхе Мартин с поне две точки. Вместо това испанецът остана без актив от спринта, докато неговият съперник завърши на пето място.

Така разликата между двамата в генералното класиране беше намалена до 55 точки. Маркес продължава да бъде лидер с 431 точки, следван от Мартин с 376 и Марко Бедзеки с 369.

Победителят в спринта Бедзеки завърши дистанцията за 19:48.999 минути. Второто място зае Раул Фернандес от отбора на Тракхаус, който изостана с 8.378 секунди, а трети се нареди Алекс Маркес от Грезини с пасив от 11.568 секунди.