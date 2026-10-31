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Педро Акоста спечели спринтово състезание на Гран при на Малайзия

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Спорт
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Втори финишира сънародникът му Марк Маркес, а третото място зае Марко Бедзеки.

Педро Акоста
Снимка: БГНЕС
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Испанецът Педро Акоста с КТМ триумфира в спринтовото състезание от Гран при на Малайзия в MotoGP, проведено при непрестанен дъжд на пистата. Втори финишира сънародникът му Марк Маркес с Дукати, а третото място зае Марко Бедзеки с Априлия.

Състезанието започна с отпадането на Алекс Маркес, който потегли от първа позиция, но напусна надпреварата още в третата обиколка. Начело излезе японецът Ай Огура с Трекхауз, който водеше през по-голямата част от десетте обиколки, но в заключителната фаза загуби позиции и остана четвърти.

Марк Маркес се възползва от отсъствието на основния си конкурент за световната титла Хорхе Мартин, който се оттегли заради силни болки в китката. Испанецът счупи ръката си при падане в Австралия преди седмица и призна, че шансовете му за титлата вече са загубени.

Според предоставената информация Маркес има аванс от 19 точки пред Мартин и ще може да увеличи преднината си в основното състезание в неделя.

#Moto GP 2026 #Марко Бедзеки #Педро Акоста #Марк Маркес

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