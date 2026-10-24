Марк Марес с триумф за Гран при на Австралия в MotoGP

Испанецът Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) триумфира в спринтовото състезание за Голямата награда на Австралия в клас МотоGP - 18-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Маркес спечели наелектризиращ двубой с конкурента за титлата Хорхе Мартин (Aprilia Racing), стартирайки от полпозишън и си върна лидерството в шампионата. С тази победа седемкратният шампион събра 365 точки на върха в генералното класиране - с 10 повече от Мартин, който не успя да завърши спринта заради тежко падане в осмата обиколка.

След квалификациите на мокра писта по-рано през деня в Австралия, спринтът започна при сухи условия на трасето Phillip Island Grand Prix Circuit, макар над пистата да бяха надвиснали тъмни облаци.

Марк Маркес потегли отлично и запази лидерството си, макар че Хорхе Мартин направи също толкова добър старт - той изпревари Алекс Маркес и Йоан Зарко, изкачвайки се до втората позиция. Тъй като дъждът не създаваше пречки, Мартин извлече максимума от своя мотоциклет по завоите и на три пъти успя да отнеме водачеството от Маркес, но прекаляваше с риска и бързо го губеше обратно.

Шампионът за 2024 година продължи да атакува, но в осмата обиколка мотоциклетът му поднесе, а с висока скорост той се озова извън пистата.

„Това беше битка за титлата. Разбира се, дадох всичко от себе си. Бях агресивен, а той беше по-бърз от мен, но се опитах да се защитавам по най-добрия възможен начин“, коментира Марк Маркес, цитиран от агенция Reuters.

„Имаше красиви изпреварвания - такива на ръба на възможното. В крайна сметка и двамата карахме на лимита. И двамата заслужавахме победата, защото давахме всичко от себе си, но знаете, че състезанията са си такива. Днес късметът беше на моя страна, но сезонът е много дълъг. Затова . запазваме спокойствие, продължаваме напред и да, щастлив съм от днешния ден“, добави Маркес след успеха.

Мартин беше изнесен от мястото на инцидента на носилка, като от отбора на Aprilia Racing потвърдиха, че той е откаран в медицинския център за преглед.

Братът на Марк Маркес - Алекс, състезаващ се за Gresini Racing, завърши втори - на 0.323 секунди, а Фабио ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46 Racing Team) допълни подиума, заемайки трета позиция с изоставане от 0.590 секунди.