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Младежките олимпийски игри в Дакар завършиха с церемония в олимпийското село

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Спорт
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Никола Меицов и Ая Краева носиха българското знаме при закриването на историческото спортно събитие, което зрителите имаха възможност да проследят в ефира на БНТ 3 и на спортната секция на сайта на БНТ

Младежките олимпийски игри в Дакар завършиха с церемония в олимпийското село
Снимка: БТА
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Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 бяха официално закрити с кратка церемония в олимпийското село в Диамниадио, Сенегал. Събитието продължи около 45 минути и сложи край на първите олимпийски състезания, проведени на африканския континент.

За разлика от мащабното откриване, заключителната церемония премина в по-семпла обстановка и беше предназначена основно за спортистите и акредитираните делегации.

Основен акцент в програмата беше традиционният парад на националните знамена. Българският трибагреник беше поверен на състезателя по фехтовка Никола Меицов и представителката ни в брейка Ая Краева, които поведоха българската делегация по време на церемонията.

Официалните обръщения на президента на Организационния комитет на Дакар 2026 Мамаду Дианя Ндиайе и президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри бяха кратки и посветени предимно на благодарности към домакините, организаторите и доброволците, допринесли за провеждането на Игрите.

За разлика от традиционните олимпийски церемонии, този път не се състоя предаване на знамето на МОК на следващ домакин. Причината е, че бъдещето на Младежките олимпийски игри и евентуалното им продължаване все още са предмет на обсъждане.

Олимпийският огън, разположен на площад "Сувенир“, беше изгасен извън пределите на олимпийското село. Участниците в церемонията проследиха символичния момент чрез пряко телевизионно излъчване.

Официалното закриване завърши с музикална програма, която постави финалната точка на спортния форум в сенегалската столица.

Зрителите в България имаха възможност да проследят състезателната програма на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 в ефира на БНТ 3, както и в спортната секция на сайта на Българската национална телевизия. Обществената медия предостави възможност на спортните привърженици да наблюдават изявите на младите таланти и представянето на българските участници на историческото първо олимпийско събитие на африканска земя.

#Ая Краева #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 #Никола Меицов

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