Бяла отстъпи тежко на Ялъкаваспор в турнира за Купата на ЕХФ

Българският шампион Бяла претърпя поражение с 21:38 (12:20) при гостуването си на турския вицешампион Ялъкаваспор в първия двубой от третия кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

Срещата в Бодрум започна равностойно, като в средата на първото полувреме резултатът беше 8:8. Домакините обаче отбелязаха четири последователни попадения и постепенно поеха контрола върху играта. В заключителните седем минути на първата част турският тим направи нова серия от 5:1 и се оттегли на почивката с преднина от 20:12.

След подновяването на играта Бяла опита да се противопостави на съперника, но в 40-ата минута Ялъкаваспор за първи път достигна двуцифрен аванс при 26:16. Последва нова силна серия на домакините от 9:1, с която резултатът набъбна до 35:18, а интригата окончателно приключи.

"Направихме добри неща, но съперникът се оказа много силен на този етап. Видяхме слабостите си и какво трябва да направим, за да можем догодина да прескочим трети кръг“, коментираха от българския клуб след срещата.

Мелина Спасова беше най-резултатна за Бяла с пет попадения, следвана от Мадлен Тодорова с четири. Жаклин Анастасио и Лидия Ковачева добавиха по три гола.

За Ялъкаваспор най-резултатни бяха Джейлан Айдемир и камерунската националка Михаела Юнис Магба, които реализираха по осем попадения.

По договорка между двата клуба реваншът ще се изиграе на 15 ноември (неделя) от 16:00 часа, отново в Бодрум.

Турският състав има значителен опит в европейските клубни турнири. През сезон 2020/2021 Ялъкаваспор достига до полуфиналите на Купата на ЕХФ, а през последните две кампании участва във втория по сила европейски клубен турнир - Европейската лига.