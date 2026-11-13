БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 00:42 мин.
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:25 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев: Няма да бъдат съкращавани служители, които изпълняват полицейски функции на терен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

В Министерството на вътрешните работи се проведе заседание на Съвета за социално партньорство

Демерджиев: Няма да бъдат съкращавани служители, които изпълняват полицейски функции на терен
Снимка: МВР
Слушай новината

Няма да бъдат съкращавани служители, които изпълняват същински полицейски функции на терен. Това заяви министърът на вътрешните работи по време на заседание на Съвета за социално партньорство, съобщиха от пресцентъра на МВР. С представители на синдикалните организации политическото ръководство на министерството обсъди заложените параметри за МВР в Закона за държавния бюджет. Министърът посочи, че в рамките на дискусиите по формирането на проекта в Министерския съвет и Министерството на финансите е постигнато запазване на броя на служителите, изпълняващи непосредствени полицейски задачи.

„Голямата цел беше да не се стигне до осакатяване на структурите, които осъществяват същинската полицейска работа. Постарали сме се дейността на МВР да не бъде засегната“, посочи той.

Министърът беше категоричен, че няма да се пристъпва към автоматични съкращения. При необходимост от структурни промени първо ще се търсят възможности за преназначаване на служителите на подходящи свободни длъжности в системата. Прекратяване на служебни правоотношения ще се разглежда едва когато такава възможност липсва. Индивидуален ще бъде и подходът към служителите, които вече са упражнили правото си на пенсия, като ще се отчитат изпълняваните от тях функции и възможностите за кадровото им заместване.

По отношение на възнагражденията министърът посочи, че финансовото състояние на държавата не позволява увеличение през 2027 г. Той подчерта необходимостта от по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите. Според него това би създало възможности за бъдещо подобряване на възнагражденията и материално-техническото обезпечаване на ведомството.

Отделено беше внимание и на данните за числеността на полицейските служители в България. Министърът заяви, че досега към Евростат е подавана информация, която създава погрешни представи за броя на полицаите спрямо населението. Той обяви намерението през тази година да бъдат предоставени коректни данни. Министър Демерджиев изтъкна значението на полицейската дейност за обществото и необходимостта от устойчиво финансиране на системата.

„Общественото доверие и одобрение към МВР се покачват. Това би било предпоставка в един по-дългосрочен план да отстояваме интересите си, така че системата да бъде обезпечена по всякакъв начин“. По думите му към момента значителна част от техническото обезпечаване се осигурява чрез европейски фондове, програми и проекти, като амбицията е постепенно да се увеличат възможностите за финансиране от националния бюджет.

Той призова синдикалните организации към конструктивен диалог и ясно разграничаване на синдикалната дейност от политическите процеси и препотвърди готовността си срещите и разговорите с представителите на служителите да продължат.

#съкращване на полицаи # Съвета за социално партньорство #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
1
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
2
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях
3
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
4
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства
5
14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените...
Почина Джаро Стоянов
6
Почина Джаро Стоянов

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
6
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...

Още от: Политика

Оттеглят законопроекта за личната помощ
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Парламентът окончателно забрани отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи Парламентът окончателно забрани отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи
Чете се за: 02:37 мин.
Майки на деца с увреждания ще протестират заради промените в Закона за личната помощ Майки на деца с увреждания ще протестират заради промените в Закона за личната помощ
Чете се за: 04:20 мин.
До края на 2027 г. се очаква страната ни да получи и първите два самолета за гасене на пожари До края на 2027 г. се очаква страната ни да получи и първите два самолета за гасене на пожари
Чете се за: 01:25 мин.
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
10604
Чете се за: 00:47 мин.
Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл, заявиха от ГЕРБ-СДС Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл, заявиха от ГЕРБ-СДС
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Оттеглят законопроекта за личната помощ
Оттеглят законопроекта за личната помощ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Кучета в кал и мръсотия: Започна проверка в приюта в Русе Кучета в кал и мръсотия: Започна проверка в приюта в Русе
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Съдът остави в ареста втория обвиняем по делото за убийството на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Служители от всички съдилища и прокуратури в София протестират...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Българинът Христо Мусков подобри световния рекорд на...
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ