Петима българи участваха на Световната купа по фехтовка в индивидуалната надпревара

На Световната купа по фехтовка на сабя - мъже в Кайро (Египет) участваха петима български сабльори.

Тодор Стойчев, Николай-Томас Георгиев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Радослав Воденов премериха сили с 202 фехтовачи от 36 държави.

Най-добро класиране записа Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ). Той излезе от групите с три победи и три загуби, а в първия кръг на елиминациите отстъпи пред Матиа Реа от Италия с 14:15 и завърши на 127-о място.

Тодор Стойчев (Свечников) се класира 133-и. В групите записа три победи и три загуби, а на старта на елиминациите загуби от Ксиао Лин (Китай) със 7:15.

Димитър Райкин (Свечников) дели 154/156-о място, след като излезе от групите с две победи и четири поражения, а в първия двубой от елиминациите загуби от японеца Хибики Като с 10:15.

Калоян Пешев (Свечников) се нареди 167-и, а Радослав Воденов (Свечников) - 191-и.

Утре състезанието в Кайро продължава с втория ден от надпреварата при жените. Йоана Илиева излиза в първия си двубой срещу Лола Посик (САЩ), а Вероника Василева - срещу Алина Михайлова от Русия.