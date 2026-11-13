Никола Меицов със 7-о място в турнира по фехтовка на Младежките олимпийски игри

Никола Меицов достигна до четвъртфиналите на сабя на турнира по фехтовка на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 и завърши седми в крайното класиране.



Българинът постигна четири победи от пет двубоя в група 2 на надпреварата. На осминафиналите той спечели убедително срещу представителя на домакините Джибрил Гуйе с 15:2, но в спор за място на полуфиналите загуби от шампиона на Азия Карим Айбар (Казахстан) в оспорван двубой с 10:15.



Това беше и последното българско участие на Игрите в столицата на Сенегал. Родните спортисти завоюваха два медала - сребро на Стилян Орлинов в скока на дължина в леката атлетика и бронз на Иван Николчев в джудото.