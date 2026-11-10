Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 ще бъдат закрити с 30-минутна церемония

Първото олимпийско спортно събитие, проведено на африканска земя, ще завърши с церемония по закриването в олимпийско село в Диамниадио, обявиха домакините на Младежките игри в Дакар 2026.

30-минутната програма ще събере младите спортисти за последен път, преди да бъде угасен огъня. Церемонията няма да бъде отворена за широката публика. Тя е предназначена предимно за състезателите и акредитираните делегации, като ще присъстват и високопоставени лица.

Акредитираните медии няма да имат достъп до селото, а церемонията ще може да се гледа на живо на Olympics.com.

Програмата ще бъде много по-протоколно фокусирана от откриването, въпреки че се очакват някои артистични моменти. Официалните обръщения ще включват това на президента на Организационния комитет на Дакар 2026 Мамаду Дианя Ндиайе и на президента на МОК Кърсти Ковънтри.

Жертвеникът на огъня се намира на площад „Сувенир“, а не в олимпийското село, така че гасенето му ще се види само в прякото излъчване.

След като официалната церемония приключи, спортистите ще останат в селото за прощално парти. Това ще бъде последен шанс да празнуват заедно, преди да напуснат Дакар и да се отправят към дома си.

Докато церемонията в Диамниадио е запазена за спортисти и акредитирани делегации, Дакар 2026 ще организира и публичен заключителен концерт в Сали по-късно същата вечер. Той ще бъде с музика на живо и специални гости, а билетите струват по 5000 западноафрикански франка (по-малко от 8 евро).