Тържественото посрещане на младите български олимпийци от Дакар 2026 се отлага заради националния траур

Церемонията по тържественото посрещане на младите български олимпийци утре се отлага, съобщиха от Българсия олимпийски комитет.

Сребърният медалист в скока на дължина Стилян Орлинов, други двама лекоатлети - Зара Илиева и Васил Антонов, както и състезателката по борба Кристина Илийна, се прибират в София в сряда сутринта с полет от Истанбул, а от БОК и Българската федерация по лека атлетика планират официално посрещане на летище "Васил Левски" на завръщащата се след участието си в Младежките олимпийски игри Дакар 2026 делегация с български спортисти.

Във връзка с националния траур, обявен за 11 ноември, церемонията се отлага за по-късна дата.

От БОК поднесоха съболезнования на семействата и близките на загиналите и ранените при трагичния инцидент на магистрала "Тракия" по-рано днес.