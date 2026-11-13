Националната спортна академия отбеляза 84 години от основаването си

Националната спортна академия „Васил Левски“ отбеляза 84 години от своето основаване с тържествена церемония, на която присъстваха представители на държавни институции, спортни организации, преподаватели и студенти. Сред официалните гости беше заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова.

В приветствието си Цветкова подчерта значението на Академията за подготовката на поколения български спортисти, треньори и специалисти.

"НСА е институция с утвърдени традиции и изключителен принос към българския спорт. Благодарение на труда и отдадеността на нейните преподаватели и треньори поколения български спортисти постигат успехи и прославят страната ни по света“, заяви заместник-министърът.

Тя поздрави академичната общност и изрази признателност към всички, които допринасят за развитието на спортното образование в България.

"Поздравявам всички възпитаници на НСА, които доказват, че с труд, характер и стремеж се постигат истинските резултати. Благодаря и на ръководството на Академията, което работи неуморно, за да осигури най-добрите условия и възможности за професионална реализация на своите студенти“, допълни Цветкова.

Историята на Националната спортна академия започва през 1942 година със създаването на Висшето училище за телесно възпитание. През 1953 година институцията е преобразувана във Висш институт за физическо възпитание и спорт (ВИФ), а през 1995 година получава статут на Национална спортна академия. От 1999 година носи името на Васил Левски.

В рамките на празничната програма бяха предвидени стипендии за студенти, награда на кмета на София за постижения в спортната наука и отличия за преподаватели с принос към развитието на висшето учебно заведение.

Сред гостите на церемонията бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, заместник-кметът на Столична община Десислава Желязкова, началникът на Регионалното управление на образованието София-град Елеонора Лилова и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

След официалната част ректорът на НСА проф. Красимир Петков представи пред гостите напредъка по ремонтните дейности в студентско общежитие - блок 70. Вече са обновени няколко учебни зали, сред които и залата по статистика, носеща името на дългогодишния преподавател проф. Валентина Гигова.

Ремонтните дейности в общежитието и учебните пространства продължават, като целта е подобряване на условията за обучение и живот на студентите.