Ураганният вятър нанесе щети в София: Паднали дървета, ламарини и огради

Щети от ураганния вятър и в София - над 300 сигнала за паднали дървета, огради и табели има в столицата.

Паднали ламарини, клони, счупени стъкла, огради и скъсани жици след ураганния вятър в София. Сред най-пострадалите райони е "Стрелбище".

Дончо Сърбев: "Паднали ламарини, които са горе по окачването на блока за хидроизолацията. Всичкото това, което беше горе по первазите беше долу на земята. Има кола със счупено стъкло, която е от паднала ламарина."

Ваня Гаврилова: "Моята майка е трудноподвижна със заболяване и днес трябваше да я изпиша от болница и предвид ситуацията, ако се беше прибрала малко по-рано можеше да е жертва на тези ламарини, които хвърчат." Близо 160 сигнала на телефон 112 за щети от силния вятър

Над 300 сигнала са подадени за столицата. Приоритетно се разчистват централните градски части и районите около детски градини и училища.

Мария Тенева, директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция": "На този етап е нормализирана обстановката, имаме още много сигнали за обработване, смятаме, че до края на деня ще ги обработим. Активирали сме и доброволческото формирование към СО да помагат, екипите на Столичния инспекторат също са на терен, почистват листната маса. Няма пострадали хора, има 10 автомобила, на този етап за паднали дървета." Заради силния вятър: Паднали дървета в София (СНИМКИ)

От сутринта екипите на пожарната са на терен.

Георги Карагеоргиев, пожарникар: "Доста паднали дървета. Едно дърво беше паднало върху кола и я освободихме. После отидохме към "Бистришко шосе" и там отстранихме едно дърво от спирка. То беше паднало върху рейса на спирката. Имаше паднали огради върху една кола."

Предупрежденията на синоптиците за опасен вятър са в сила до края на деня.

Снимки: БГНЕС