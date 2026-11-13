Без парно и топла вода: Ученици минават онлайн, а жители на „Дружба“ протестират

След като повече от седмица столичното 119 училище е без топлоподаване днес стана ясно, че учениците ще преминат на онлайн обучение. Междувременно докладът на кмета Васил Терзиев за независим анализ на „Топлофикация София“ ще бъде разгледан от Столичния общински съвет на 19 ноември, за да стане ясно каква е ситуацията реално. А тази вечер отново имаше протестиращи, които все още са без парно и топла вода.

Заради обявените неучебни дни поради липсата на топла вода и парна, вече втори ден класните стаи и коридорите в столичното 119 училище стоят празни.

По искане на директора МОН разреши на 119 училище да премине към онлайн обучение. Учебните часове ще са по 30-минутни, като ще следи ситуацията с топлоподаването и при възстановяването му занятията ще продължат присъствено.

Диян Стаматов, директор на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов": "Тази организация е необходима с оглед, че ако в понеделник няма топлоподаване, да имаме възможност да си осъществим учебния процес онлайн."

Д-р Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието, София: "Осигурени са индивидуални профили на всички ученици, така че всички да имат достъп. Учителите имат техническата възможност за провеждане на обучението в електронна среда."

Искането за онлайн обучение e за периода 16-20 ноември, ако топлоподаването не се завърне.

Диян Стаматов, директор на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов": "В понеделник ще е адаптивно по отношение на свързването на всички."

Кодексът на труда дава възможност на родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст да останат вкъщи, ако децата учат онлайн.

Д-р Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието, София: "Имат възможност да подадат писмено предложение до своя работодател за промяна на режима на техния работен процес и възможността да преминат също в електронна среда, ако е възможно."

Предвидената дата за възстановяване на топлоподаването към училището е 15 ноември. А студеният душ и липсата на топло изкараха софиянци от "Дружба" 2 на протест.

Ася Попова: "Нямаме топла вода от 28 август. Семейство с две деца представете си какво е да се къпеш с канчето." Пламен Попов: "Изключително трудно е, бойлери още не сме монтирали, но ще се наложи, а това са допълнителни разходи." "Искаме топла вода в пета част. Да имаме и парно, за да ни бъде топло" казаха деца. Александър Тачев: "Желаем компенсации, защото много хора дават излишни пари за къмпинг душове, за лекарства, защото са болни."

От "Топлофикация - София" обясниха, че единственият обект, по който ремонтните дейности продължават е в пета част на "Дружба 2" като обявеният срок за възстановяване на топлоподаването остава 30 ноември. Забавянето е обусловено от техническата сложност на ремонта, който включва подмяна на магистрален топлопровод, разположен в подземен колектор с множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества.