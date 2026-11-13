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България подкрепи с резерви декларацията от Дъблин

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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България подкрепи с резерви декларация за Франция за ключовите принципи на европейската сигурност. Документът беше подкрепен от близо 40 държави на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. България е единствената държава от ЕС, която е изразила резерви по текста. Мотивите на българското правителство са, че езикът на документа не отразява динамиката на политически процеси и преговорите за мир в Украйна.

В преамбюла на документа, по който България има резерви, се казва, че подписалите потвърждават твърдата си подкрепа за Украйна и настояват за солидни гаранции, които да предотвратят нова руска агресия. Те заявяват, че не може да има решения за Украйна без Украйна и решения за европейската сигурност без Европа. Според България езикът не отразява динамиката на новите политически процеси, най-вече мирните преговори в Абу Даби.

Румен Радев, министър-председател на България: „Мога да дам един пример. В по-ранните варианти имаше формулировка за значението на преговорите в Абу Даби, че трябва да ги подкрепим. След това изчезна, отпадна. Ние настояваме да има такъв текст. Настояваме да се отчита и да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решение. Това е приет документ от България, но в протоколите стои моята писмена резерва само към преамбюла, всичко останало приемаме даже го приветстваме. Това е много важна декларация.“

Във връзка с новия заем, който Европа подготвя за Киев, Радев коментира, че България е готова да обсъжда гаранции по него, само ако средствата бъдат насочени към хуманитарна помощ и подкрепа за българската общност в Украйна. Според него принпицът за налагане на мир чрез сила е погрешен.

Румен Радев, министър-председател на България: „От друга страна, вие знаете, че ние сме в процедура по свръхдефицит, имаме проблеми с резервите с държавата. Няма как в тази ситуация да предоставим финансови средства, но в никакъв случай не възпрепятстваме решенията на другите държави-членки, които иска да помага и да инвестира финансови средства в каквото реши. Така че ние в тази ситуацията не блокираме никого.”

По-голямата част от останалите държави не приемат позицията на България и още три страни - Чехия, Унгария и Словакия за заема.

Улф Кристершон, премиер на Швеция: „Отворени да обсъдим всички решения, които ще помогнат на Украйна да оцелее през тази зима и не просто да оцелее, а да има възможност да помогне на цивилното си население. Но ние не можем да приемем това, че някои държави казват, че просто ще се откажат да участват във финансовото решение. Смятам, че това е напълно неприемливо, и напълно споделям позицията на Германия по този въпрос.”

Държавите от ЕС продължават да обсъждат кой трябва да представлява Европа в мирните преговори за Украйна. Калас предупреди за руски капани.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: „Първо трябва да има прекратявате на огъня. Ако започнем да обсъждаме исканията на Русия по отношение на архитектурата на сигурността, ние всъщност попадаме в капаните, които Москва ни залага. А именно – отклоняваме вниманието от факта, че няма прекратяване на огъня, и всъщност започваме да се вслушваме в техните претенции. Нека се съсредоточим върху същината. Имаме един агресор и една жертва. Агресорът няма проблеми със сигурността, никой не го е нападал. Той нападна другите. Запазете фокуса, хора.”

Снимки: БТА

От думите на Румен Радев стана ясно, че България няма да участва в следващата среща на Коалицията на желаещите. Според него вече има много формати и инициативи, но единствените два формата, които трябва да вземат решения са ЕС и НАТО, в които България участва. Той коментира, че износът на оръжия за Украйна от българските военни предприятия прогресивно е намалял след 2023 година.

#декларация #Дъблин #България

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