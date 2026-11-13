Скандалът с "Кауфланд": Остри реакции в парламента

Остри реакции и от управляващите, и от опозицията след изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд България", който заради голямата глоба от Комисията за защита на конкуренцията заговори за икономически последици, сравними с фалита на КТБ.

Иван Ангелов, депутат от ПГ на "Прогресивна България": "Да отправят заплахи към държавата, да се отправят заплахи към институциите - това е абсолютно неприемливо. В България има развита пазарна икономика, пазарна среда и смятам, че много лесно една ниша би могла да бъде заета и запълнена от конкурентите за много кратък период от време."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Това правителство може да изнерви всеки. Абсолютно недопустимо и все пак да не забравяме, че е българин. Да понесе отговорност. А сигурно ще го уволнят. Според мен някои от олигарсите на Радев се е огледал във веригите, в техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят."

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Нямат никакво право да се държат и да имат подобно арогантно отношение към българските граждани, към потребителите, да имат нелоялни търговски практики по отношение на българските производители. От друга страна обаче е правителството, което трябва да направи, така че да не гонят чуждите инвеститори."

Богдан Богданов, депутат от ПГ на ПП: "Изказването меко казано не беше подходящо. Държавата трябва да се грижи за своите инвеститори по добър начин, да им дава една сигурност, така че те да могат да си влагат средствата тук."