От „Възраждане“ ще сезират прокуратурата заради изявлението на изпълнителния директор на „Кауфланд България“

Отправяме официално искане към прокуратурата, ако не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров, каза лидерът на партията Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ и казуса около веригата.

Костадинов Костадинов - председател на “Възраждане”: "Безпрецедентно посегателство от чужда фирма над финансовия суверенитет над България. Председателят на УС заплаши българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с КТБ."