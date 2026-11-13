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Враца след урагана: Изкоренени дървета, отнесени покриви и десетки потрошени автомобили

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Сериозни щети във Враца след ураганния вятър в града. Местната власт обяви бедствено положение, а няколко села в общината останаха без ток.

Заради опасното време десетки родители не допуснаха децата си до детските градини и ясли. Силният вятър прекъсна и електрозахранването на няколко населени места. Паднали клони и изкоренени дървета затвориха улици във Враца, а пътните платна бяха осеяни с изпочупени керемиди. Ураганният вятър, който вилня в града повече от 6 часа, отнесе покриви, включително и на този наскоро саниран блок.

Петя: „Страхуваме се, ама какво да направим. Минаваме със страх.“

Димитър: „От вятъра не се страхуваме, ма ей тия хора се страхуват там горе. Те са ковнати отгоре само, а отстрани изобщо не са анкерирани. Е елате в нашия вход да видите една от техните ламарини от покрива и от терасите.“

Поривите на вятъра достигнаха скорост от 110 км/ч. Стъклата на десетки автомобили бяха изпочупени, а общината обяви бедствено положение.

Андрей: „Виждаме, че тук има някакъв автомобил който е пострадал, в момента тъкмо се ориентираме в обстановката.“

Десетки сигнали, че това дърво е опасно са сигнализирали живеещите тук в центъра на града, но от общината не са предприели мерки, затова днес пък бурята успя да го прекърши и смачка този автомобили. Видно е обаче, че в сърцевината дървото наистина е било кухо. Над 100 са получените сигнали до общината за щети от урагана. Няколко села около Враца останаха без ток.

Тодор Гоцев, гл. експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна обстановка", Община Враца: „Има далекопровод, който започва от града и минава през територията на лозята и той захранва няколко села.“

Към момента електроподаването е възстановено навсякъде. А част от родителите решиха да оставят децата си у дома заради опасното време.

Тодор Гоцев, главен експерт „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна обстановка", Община Враца: „Детските градини около 30 - 40% от децата не са били заведени по преценка на родителите на градина днес.“

Привечер ситуацията в града се нормализира.

#счупени автомобили #отнесени покриви #ураган #Враца

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