Емблематичният заслон „Казана“ на връх Вихрен е напълно обновен с доброволен труд след години разруха

Високо в Пирин едно малко планинско убежище получи нов живот.

Емблематичният заслон „Казана“ под северната стена на връх Вихрен вече е напълно обновен. Зад промяната стоят пет години усилия, десетки доброволци и една важна мисия – на това сурово и труднодостъпно място да има сигурен подслон, когато планината стане опасна. Инициативата е на Красимир Стоянов, а официалното откриване на заслона ще бъде тази неделя от 12.00 часа.

На 2445 метра надморска височина, в подножието на връх Вихрен, се намира заслонът „Казана“. Построен през 1957 година от Българската академия на науките като база за изследване на Снежника – най-южния микроледник в Европа, днес той е ключово убежище за алпинисти, туристи и планински спасители.

Александър Весков, председател на УС на ПСС: „Този заслон е особено ценен при тежки акции зимата в района на връх Вихрен, Кутела, Кончето и т.н. Понеже планинските спасители често го ползваме, влизайки така за 5–10 минутки да се стоплим, докато продължим нагоре към по-високата част на планината“.

С времето обаче суровите планински условия оставят своя отпечатък. Постройката постепенно се руши, а малкото пространство се оказва недостатъчно дори за нуждите на спасителите. Идеята за обновяването се ражда преди пет години след инцидент, който показва колко жизненоважно може да бъде едно по-функционално убежище.

Красимир Стоянов, инициатор: „Едни наши приятели паднаха по стената на Вихрен и бяха със счупени крайници, трябваше да ги евакуираме и от стената до заслона в едни спасителни колички ги претрузихме по снега и решихме, че там е хубаво да се стоплят, обаче заслончето е толкова малко, че самата количка не можеше да влезе вътре и тогава реших, че това нещо няма как така да продължава“.

Така се стига до решението старият заслон да бъде заменен с изцяло нова конструкция, вдъхновена от модерните алпийски убежища. Но да построиш сграда на такава надморска височина се оказва сериозно изпитание.

Красимир Стоянов, инициатор: „Защото тук няма опит в този род дейност през последните 20 години. Второ, самата конструкция, която първоначално беше заложена от експерти, тя се оказа прекалено тежка за подобен род строителство. Това нещо ни отне много време и всъщност истината е, че заслонът беше готов преди 2 години и половина, но нямаше хеликоптер, с който да го качим горе. След серия от опити стигнах до приятели в Румъния, които дойдоха и в рамките на 3 часа качихме всичко горе“.

След години подготовка и технически трудности новият заслон вече е готов.

Александър Весков, председател на УС на ПСС: „Заслонът е доста добре оборудван, първо че, нали, сградата е изцяло нова, ако може така да се нарече, доста модерна визия, също така доста модерно разпределение“. Красимир Стоянов: „Горе има метростанция, която в реално време предава данни за силата на вятъра, температура, влажност, UV лъчи... Освен това горе има Wi-Fi, имаме пет порта за зареждане на мобилни телефони. Тоест всичко необходимо в една съвременна къщичка. Най-лесно е да построиш нещо, но след това поддръжката му е много сериозна задачка и ние ще предложим на собственика, който ще бъде НП „Пирин“, първите три години поне ние да поддържаме заслона“.

От Планинската спасителна служба напомнят, че заслонът не е туристическа хижа, а спасително убежище за хора, изпаднали в беда. Защото в суровите условия на планината понякога именно този покрив може да спаси човешки живот.