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715 сигнала за щети от силния вятър в цялата страта са получени на телефон 112

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715 сигнала щети силния вятър цялата страта получени телефон 112
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От 7.00 ч. до 12.00 ч. днес на единния европейски номер 112 са постъпили 715 сигнала за щети в различни части на страната. Граждани сигнализират за паднали дървета и клони на пътни платна и върху автомобили, части от покривни конструкции, ламарини и прекъснато електрозахранване.

В София постъпилите сигнали са най-много сигнали – 496. Сигнали за поражения са постъпили и от други части на страната.

Обслужените повиквания на телефон 112 в Монтана са 64, във Варна - 55, в Кърджали – 47 бр., в Бургас – 30 бр. и в Русе – 23 бр.

Всички сигнали са насочени към компетентните институции за реакция – АПИ, Пожарната, СДВР, областните дирекции на МВР, общините и дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община.

Към момента няма информация за пострадали хора. Междувременно продължават да постъпват обаждания на граждани.

От 18 ч. на 12 ноември до 12.00 ч. днес общият брой на постъпилите сигнали на телефон 112 е 873.

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