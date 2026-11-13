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Петър Хубчев и Дончо Донев в „Арена спорт“

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Спорт
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Гледайте „Арена спорт“ е неделя, от 12:30 по БНТ 1 и онлайн на нашия сайт!

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Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:

- Пореден ден за футболните национали в Лигата на нациите. Представянето на тима коментираме с Дончо Донев.

- Ексклузивно: Петър Хубчев, как един от най-успешните ни треньори гледа на футбола като фен.

- Капитанът на женския ни национален отбор по баскетбол Борислава Христова за шансовете на „лъвиците“ да бъдат на Евробаскет 2027.

- Новият сезон в ски скока пред Владимир Зографски.

Гледайте „Арена спорт“ е неделя, от 12:30 по БНТ 1 и онлайн на нашия сайт!

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#Дончо Донев #"Арена спорт" #Петър Хубчев

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