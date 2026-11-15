Дончо Донев: Не искам да обрисувам с черни красни бъдещето на българския футбол, но това ни очаква

Двукратният шампион на България с ЦСКА Дочно Донев отправи остри критики към представянето на българския национален отбор по футбол в близкото бъдеще.

Според него тимът излиза като аутсайдер в повечето си мачове и тази нагласа може единствено да доведе до разочароващи резултати.

"Няма спирка по нанадолнището за националния отбор. Загубата от Исландия беше върха на падението. По-надолу няма и как да бъде. Отборът на Исландия е стойностен и качествен, но това не означава да загубим така. Нашите играчи не се раздадоха докрай, макар да се говори, че сме добре физически и психически. Не видяхме тичане и борба по терена. След мача играчите бяха примирени и признаха, че това са ни възможностите. Ако така разсъждаваме, няма да стигнем до никъде. В 99% от мачовете излизаме като аутсайдер, а противниците ни не са от невероятна европейска класа. Трябва кардинална промяна. Не трябва да търсим вината в някой друг, а в себе си", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Донев вярва, че нивото на клубния футбол трябва да се подобри, за да очакваме резултати на национално ниво.

"Безпаричието е страшно. При нас няма пълно щастие. Сега не можем да се оплачем от клубния футбол, за разлика от националния. Първо трябва да се оправят клубовете, а за това трябват години. Попаднахме във водовъртеж, от който трудно ще излезем. Националният отбор е на футболните клубове. Те дават футболисти на отбора. Всички са виновни - детско-юношески школи, треньори, Българският футболен съюз. Най-големият виновник е човекът. Не искам да обрисувам с черни красни бъдещето на българския футбол, но това ни очаква", допълни бившият български национал.

Вижте интервюто във видеото.