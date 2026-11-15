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Сдружение „Ангели на пътя“ с открит урок за безопасността на пътя

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Сдружението „Ангели на пътя“ с открит урок за деца и родители за безопасност на пътя. Освен родителите на загинали деца, екипи на БЧК, на пожарната и полицията показват как се действа при тежка катастрофа, как всички участници в движението трябва да са отговорни и колко ценен е човешкия живот.

Днес до 14.00 часа всеки желаещ може да посети Южния парк в София и да се включи в открит урок по пътна безопасност. В момента Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужва заупокойна молитва в памет на всички жертви на пътя. В събитието участват и екипи на Българския червен кръст, пожарната и полицията. Те демонстрират пред децата как да спазват правилата за движение и как да се държат безопасно на пътя.

Инициативата е под наслов „Мама, татко и аз - предай нататък“ и има за цел правилата за пътна безопасност да се усвояват още от най-ранна детска възраст, а възрастните да бъдат тези, които дават правилния пример.

Петя Иванова, сдружение „Ангели на пътя": „Идеята е да накараме всеки един родител да се замисли, да научим децата да спазват правилата, идеята е родителите им да бъдат примери.“

Марта Петрова, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата": „Не можем да променим ситуацията, ако не променим отношението си като хора, като участници в движението, като общество.“

Лъчезар Милушев, заместник - кмет на Столична община: „Тези правила са написани, за съжаление, с кръв. Акцент винаги е било това, че личният пример на родителите, когато управляват МПС, е изключително важно за създаване на устойчиви модели в децата."

Освен в София, инициативата се провежда и в Стара Загора.

Вижте още в прякото включване на Яна Тодорова

#сдружение „Ангели на пътя“ #пътна безопасност

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