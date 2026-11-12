Очаквайте: Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата"

Радостин Кишишев влиза в Залата на славата на БНТ.

Сърцатият футболист, който изкара 7 години във Висшата лига на Англия с Чарлтън, разкрива тайната на успеха.

Трудно ли му е било да се наложи в знаменития ни национален отбор със Стоичков, Балъков, Костадинов и останалите звезди? Какво е чувството да участваш на европейско и световно първенство, и кой го е запалил по футбола?

Отговорите на всички тези въпроси и още - гледайте в неделя, 15 ноември в предаването "Зала на славата" от 13:15 ч. по БНТ 1!