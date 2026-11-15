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В ход е подготовка за нова среща САЩ-Украйна-Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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В ход е подготовка за нова среща САЩ-Украйна-Русия
Снимка: БТА
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В ход е подготовка за следваща тристранна среща за мир в Украйна. Това стана ясно от пост на американския специален пратеник Джаред Къшнър в социалната платформа ЕКС. Според френския президент Еманюел Макрон Европа сега има два приоритета - да помогне на Украйна в предстоящите тежки зимни месеци и да съдейства за постигането на справедлив мир.

Със специален пост в ЕКС Еманюел Макрон обобщи дипломатическите усилия за мир в Украйна от изминалите дни.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Нека бъдем ясни: онези, които искат да ограничат помощта за Украйна, в крайна сметка целят да я принудят към несправедлив мир, да я оставят трайно уязвима, а с това – да направят уязвима и Европа. Това е пораженческо мислене. Това е рецепта за следваща война. Това не може да бъде позицията на Франция.“

Според Макрон, европейските партньори трябва да прецизират очакванията си към САЩ по отношение на дългосрочната сигурност на Стария континент и да формулират условия за Москва за следвоенния ред. По думите му, мястото на Украйна е в НАТО. Вчера стана ясно, че по време на последната среща във формат Вашингтон-Киев-Русия, са се появили „нови идеи", и една от тях е Украйна да отстъпи Донбас, за сметка на членство в НАТО. Президентът Зеленски обясни, че би предложил референдум по темата, но при определени условия. Активно работим за включването на европейските партньори в дискусиите, написа американският специален пратеник Джаред Къшнър. Той добави, че в разговорите на 4 очи и Киев, и Москва, са наясно, че ще са необходими компромиси.

Джаред Къшнър, специален пратеник на САЩ: „Сега вниманието ни е насочено към улесняване на прякото взаимодействие между Москва и европейските партньори, както и към подготовката на дневния ред за следващия кръг от тристранни преговори. Всяко окончателно споразумение трябва да бъде одобрено от заинтересованите страни, а президентът Тръмп ще подкрепи само споразумение, което укрепва сигурността на Украйна и Европа, и намалява вероятността от бъдещ конфликт.“

А войнта продължава - най-малко шестима души, сред тях деца, бяха ранени в Запорожка област. Украински медии съобщиха, че е ударен един от най-големите нефтохимически заводи в Русия.

#нова среща #Русия #САЩ #Украйна

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