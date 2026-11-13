78 сигнала са сигналите, подадени на телефон 112, за тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Общо 31 618 регламентирани повиквания са регистрирани на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалата седмица. От тях 78 са свързани с тежките катастрофи с жертви и десетки ранени на АМ „Тракия“. Това съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР.
Първият сигнал за катастрофата е подаден в 7.01 ч. чрез системата eCall, секунди след удара. Той е съдържал и координати на мястото на инцидента. Почти едновременно е получен и втори сигнал, също с посочено местоположение. Общо три сигнала са постъпили чрез eCall и четири – от iPhone.
От общия брой повиквания 13 743 са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрирани са 2155 сигнала за пътни произшествия, 750 за пожари, 14 за бедствия и 502 за аварии. Подадени са и 6734 сигнала за престъпления против личността и 968 за престъпления против собствеността.
Сигналите за рисково шофиране и гонки са 13, за изгубени или бедстващи хора – 351, а за нелегални мигранти и бежанци – шест. Към общините за реакция са изпратени 6384 сигнала.
Броят на повикванията се е увеличил с 10,3% спрямо същия период на 2025 г.