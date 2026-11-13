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Столичната община заведе дело за връщането на къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър

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Общината предварително наложи възбрана върху двата имота, за да защити интересите на софиянци

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Столичната община заведе дело в Софийския градски съд с искане да бъде призната за собственик на къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина и да получи владението върху двата имота, съобщиха от пресцентъра на Общината.

„Тези места са част от паметта на София. Поколения софиянци са плували в къпалня „Мария Луиза“, посещавали са представления в Летния театър. Днес те са недостъпни за хората. Няма да се примирим с това емблематични обществени пространства да остават затворени и занемарени“, посочва кметът Васил Терзиев.

Преди завеждането на делото общината е поискала и обезпечителна мярка. С определение от 19 октомври 2026 г. Софийският градски съд е допуснал налагането на възбрани върху имотите. Целта е да се предотвратят разпоредителни сделки и учредяване на нови права на трети лица, които биха затруднили евентуалното им връщане на общината.

Според заместник-кмета по правните въпроси Стефан Дъров съдебният спор може да продължи седем-осем години, затова е било важно имотите да бъдат защитени още преди началото на основното дело.

Исковата молба обединява шест иска, с които общината оспорва правните основания за включването на имотите в капитала на търговски дружества. Тя настоява съдът да признае собствеността ѝ върху къпалнята, прилежащия терен, сградите и съоръженията, както и върху Летния театър и неговия терен.

Казусът датира от края на 90-те години и началото на 2000-те, когато имотите са включени в капитала на „Софийски имоти“, а впоследствие са апортирани в „Парк Мария Луиза“ АД. Днес частен акционер притежава мажоритарния дял в дружеството, а общинското „Софийски имоти“ има миноритарно участие.

#Летния театър #Столичната община #къпалня "Мария Луиза" #Борисовата градина

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