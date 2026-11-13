ВАС окончателно спря отнемането на лиценза на частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете на зъболекарския стол

Болницата запазва правния си статут и продължава своята лечебна дейност
Върховният административен съд (ВАС) потвърди окончателно спирането на предварителното изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването за отнемане на разрешението за лечебна дейност на СХБАЛ „Медикус Алфа“. В частната болница преди година и половина почина 6-годишно дете по време на стоматологична манипулация.
Определението на върховните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване, с което лечебното заведение запазва своя правен статут и продължава да обслужва своите пациенти в пълен обем.
Министерството на здравеопазването отне през септември разрешението за лечебна дейност на частната болница, като решението беше взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си.