Пет пъти по-силна упойка е поставена на 6-годишното момче, което почина на зъболекарския стол

Пет пъти по-силна упойка е поставена на шестгодишно момче от село Белащица, което почина след зъболечение под пълна упойка в пловдивска клиника. Това стана ясно в съдебната зала. Според обвинението д-р Пламен Мендев е предозирал упойката, която е поставил на детето, а д-р Любомир Морев не е извършил адекватна първоначална преценка и не е предприел необходимите спешни медицински действия.

Окръжният съд в Пловдив върна на прокуратурата обвинителния акт. Съдебният състав намери слабости в обвинението, тъй като не става ясно как е определена дозата упойка и дали вторият анестезиолог е бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му.

Година и половина след смъртта на Ангел пред съда днес трябваше да се изправят трима лекари от лечебното заведение – зъболекарката, извършила четиричасовата процедура, и двама анестезиолози. Трагичният случай беше белязан и от протести с искане за справедливост.